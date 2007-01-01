В Калужской области за год сумма полученных взяток составила более 7 миллионов рублей

На днях в Калужской области прошло заседание комиссии по противодействию коррупции.

В мероприятии участвовали представители власти и правоохранительных органов, включая сотрудника регионального Следственного комитета Юрия Полевого.

Он отчитался о работе ведомства за прошедший год: возбуждено 102 уголовных дела, связанных с коррупцией, а обвинения предъявлены 46 лицам. Среди них — 13 сотрудников правоохранительных органов, 5 работников системы здравоохранения, 2 представителя сферы образования, а также 2 сотрудника государственных и муниципальных учреждений.

Общая сумма взяток по этим делам составила 7,7 миллиона рублей. Самый крупный «улов» коррупционера — 1 миллион рублей, а средний размер взятки — 154 тысячи рублей.

Кроме того, ущерб от коррупционных действий оценивается в 20,5 миллиона рублей. В ходе расследований удалось вернуть 2,2 миллиона рублей, а также арестовать имущество на сумму более 92 миллионов рублей.