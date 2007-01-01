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Новость дня Общество

В Калуге организация возместит ущерб за упавшее на машину дерево

Дарья Джуманова
22.03, 11:15
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Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Калужской области области, в октябре 2023 года на улице Октябрьской тополь рухнул на «Сузуки Гранд Витара».

Владелец авто подал иск к нескольким организациям, включая ПАО «Россети Центр и Приволжье», требуя возместить материальный ущерб.

Суд выяснил, что в день происшествия работники «Россети» проводили земляные работы на этой улице с использованием экскаватора. Экспертиза показала, что дерево было здоровым, а причиной его падения стало повреждение корней во время этих работ.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» обязали выплатить владельцу автомобиля 261 800 рублей и покрыть судебные расходы.

Организация пыталась оспорить решение, ссылаясь на недостаточный уход за деревом со стороны городских служб, но суд отклонил эти доводы.

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