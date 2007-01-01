Какие продукты и услуги в Калужской области подорожали больше всего за год

Региональный Банк России опубликовал официальные данные о ценах на товары и услуги в феврале 2025 года по сравнению с февралем 2024-го.

Сливочное масло стало лидером по росту цен, подорожав за год на 33,4%.

Рыбопродукты подорожали на 22,7%.

Хлеб и хлебобулочные изделия стали дороже на 19%.

Молоко и молочная продукция подорожали на 17%.

Сыр стал дороже на 16,77%.

Среди услуг больше всего подорожали услуги пассажирского транспорта — на 18,6% и услуги ЖКХ — на 15,3%.