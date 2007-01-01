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Общество

Владислав Шапша побывал в Думиничах с рабочей поездкой

Дарья Джуманова
22.03, 09:30
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В пятницу, 21 марта, губернатор встретился с главой местной администрации.

Свой визит в Думиничский район глава региона начал с посещения поликлиники участковой больницы.

Напомним, в прошлом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения были выделены средства на ремонт коммуникаций, включая канализацию, отопление, электрику и установку пожарной сигнализации. Однако подрядчики затянули выполнение работ.

«Сейчас со всем разобрались, но тут нужен комплексный подход, чтобы люди видели результат. Ситуацию надо исправлять», – подчеркнул губернатор.

В 2025 году на оснащение ЦРБ также выделены дополнительные средства. Владислав Шапша сообщил, сэкономленные бюджетные средства направят на ремонт кровли, фасада и внутреннюю отделку помещений.

Кроме того, губернатор посетил филиал Новослободского дома-интерната для престарелых и инвалидов, который уже через несколько недель примет первых проживающих. Учреждение рассчитано на 40 человек и было полностью реконструировано в рамках национального проекта «Демография».

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