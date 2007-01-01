Два дятла попали на видео в калужском лесу

В пятницу, 21 марта, запись опубликовал заповедник «Калужские засеки».

Фотоловушка на берегу маленькой лесной речки запечатлела, как по земле прыгает самец большого пёстрого дятла. Добравшись до лежащей на земле толстой ветки, он начинает ее долбить. А совсем рядом, по стволу погрызенного бобрами и подолбленного дятлами дерева, перемещается другой, более мелкий дятел – средний пёстрый.

- Большой дятел спокоен и самоуверен, - рассказал старший научный сотрудник заповедника «Калужские засеки» Алексей Костин. - Он деловито ударяет несколько раз по лежащему суку, и лишь на первых и последних кадрах замирает, и поворачивает голову в сторону дерева. А вот средний дятел взволнован не на шутку. Он очень быстро перемещается по стволу, то уходя из кадра вверх, то спускаясь до земли, то прячется за ствол, то высовывается и постоянно издает тревожную скрипучую трель. Почему же средний пёстрый дятел так обеспокоен появлением – не ястреба или куницы, а всего лишь дятла, хоть и более крупного? А дело в том, что для его гнезд большой пёстрый дятел представляет не меньшую опасность, чем настоящие хищники. Он может просто-напросто выгнать пару средних дятлов из занятого ими дупла и занять его сам. Может, расширив клювом диаметр летка, добраться до добычи в виде кладки или птенцов.