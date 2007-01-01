Алексей Дюмин подчеркнул важность усиления поддержки участников СВО

21 марта пресс-служба правительства Калужской области сообщила о встрече секретаря Государственного совета РФ Алексея Дюмина с председателем комиссии, созданной для оказания поддержки ветеранам боевых действий — участникам специальной военной операции и их семьям.

Комиссия была учреждена указом Президента и объединит председателей всех действующих комиссий Госсовета, а также представителей профильных министерств и ведомств. В рамках её работы будут функционировать три рабочие группы, сфокусированные на ключевых направлениях: социализация и жизнеустройство участников СВО, улучшение медицинской и психологической помощи, а также совершенствование межведомственного взаимодействия и законодательной базы.

По словам Алексея Дюмина, несмотря на значительные усилия, предпринимаемые для помощи участникам СВО, остаются нерешённые вопросы, требующие безотлагательного внимания. Он акцентировал необходимость более активного участия регионов в этом процессе, чтобы обеспечить всестороннюю поддержку ветеранов и их семей.

Такая работа призвана укрепить систему помощи участникам боевых действий и повысить качество их жизни после возвращения домой.