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С заботой о красоте

21.03, 16:38
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Наступила весна, а это значит, что многие начинают активную подготовку к пляжному сезону, заменяя вечерний ароматный чай походами в спортзал, а завтрак — легким смузи или черным кофе.

Для того чтобы в погоне за идеальной фигурой не потерять здоровье, мы обратились к специалисту – врачу-эндокринологу, диетологу Эндохирургического Центра Ольге Викторовне Сафроновой.

— Ольга Викторовна, с чего начать тем, кто решил попрощаться с лишними килограммами после зимнего периода?

— В первую очередь необходимо проанализировать состояние своего тела, понять, что же все- таки накопилось за зимние месяцы и что из этого в организме действительно лишнее. Для этого существует определенная диагностика — ​биоимпедансный анализ тела, который проводится на специальном оборудовании врачом.

Это быстрый и безболезненный способ оценить состояние организма, подобрать индивидуальную программу похудения и контролировать динамику изменений.

С помощью биоимпедансного анализа можно узнать:

  • соотношение жировой и мышечной ткани;
  • процент жировой массы;
  • качество мышечной ткани;
  • уровень усвоения и потребления белка;
  • баланс жидкости в организме;
  • скорость обмена веществ (метаболизм).

Процедура занимает всего 15 минут и полностью безопасна.

Результаты оформляются в виде наглядного графика, который врач-диетолог использует для подбора рекомендаций по питанию и физической активности с учетом ваших индивидуальных особенностей.

— А какие причины лишнего веса бывают кроме переедания?

— Кроме несбалансированного питания причинами набора веса могут быть гиподинамия, отсутствие полноценного сна, гормональный дисбаланс и нарушение обмена веществ. С последними двумя причинами, конечно, мы разбираемся с пациентами уже в рамках эндокринологического приема и находим способы решения возникших проблем со здоровьем.

Пройти биоимпедансный анализ тела и получить консультацию врача-​эндокринолога, диетолога Ольги Викторовны Сафроновой вы можете в Эндохирургическом Центре в Калуге.

Также в ЭХЦ доступны все необходимые анализы для диагностики причин лишнего веса и аппаратные методики для тела, способные сделать вашу фигуру совершенной:

  • LPG-​массаж
  • R‑sleek
  • криолиполиз на оригинальном оборудовании Clatuu
  • другие уходовые процедуры.

В Эндохирургическом Центре заботятся о вашей красоте, сохраняя здоровье!

Телефон для записи к врачам: 8 (4842) 926-977.

Телефон для записи в отделение косметологии и пластической хирургии ЭХЦ: 8-920-090-48-09.

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3

сайт: эхц.рф

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