Владислав Шапша рассказал о главных вопросах жителей Людиново

В четверг, 20 марта, там прошел отчет главы районной администрации Стефана Перевалова.

На нем присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

По итогам отчета жители задали более 30 вопросов.

- Людиновцы всегда отличались активностью. Думаю, жители оценили, что разговор был открытый, честный, предметный, - отметил Шапша. - Да, ледовую арену пока не построим. Но в этом году стартуем с рядом больших приоритетных проектов. Направим серьезные средства на развитие района.

Для новой школы выбирают место. Заключен контракт по больнице. Начинается реконструкция набережной.

- Построим модульную энергоэффективную котельную. Заменим порядка 5 километров водопроводных сетей, - заявил губернатор. - Сделано тоже немало. Отремонтировали 10-ую школу в Людиново и Заболотскую школу. Построили спорткомплекс. На днях запускаем новую станцию водоочистки в райцентре. Обновили поликлинику в микрорайоне Сукремль. А какая библиотека в Людиново!

По его словам, все это во многом благодаря развитию экономики района.