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Общество

Новый судья назначен в Калужский областной суд

Им стала Ирина Лохмачева.
Дмитрий Ивьев
21.03, 09:40
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Соответствующий указ 18 марта подписал президент России Владимир Путин.

Ранее Лохмачева работала в районном суде в Калуге.

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