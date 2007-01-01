В Москве прошёл съезд партии «Новые люди». С пятилетием партию поздравили первые лица страны. Президент Владимир Путин подчеркнул, что партия состоялась как конструктивная политическая сила, выражающая интересы неравнодушных и энергичных людей. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что несмотря на совсем небольшой возраст, партия уже очень много сделала. А председатель Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил за большой вклад в законотворческую деятельность.

Съезд собрал больше 400 участников со всей страны. Калужская делегация, побывавшая на мероприятии, рассказала, что «Новые люди» сделали все, чтобы мероприятие прошло действительно ярко.

На входе гостей встречали роботы. А депутат Госдумы от партии Сардана Авксентьева презентовала «Нейромэра» — искусственный интеллект, который уже сейчас может помогать в работе главам городов. А в перспективе ИИ поможет сэкономить миллиарды рублей за счет оптимизации чиновников. Эти деньги партия предлагают перенаправить на медицину и образование.

Лидер партии Алексей Нечаев в своей речи заявил, что главное, что получилось у партии – это объединить людей дела.

«Александр Даванков — построил большое производство. Сардана Авксентьева — продала иномарки чиновников, когда городу не хватало денег. Максим Сысоев лично вывозил людей из под обстрелов по разбитым дорогам. И еще тысячи таких же умных и преданных стране людей сегодня представляют партию. Людей, которые не болтают, а делают – немного. Но если они объединяются — получается все», — заявил Алексей Нечаев.

Также на съезде в партию приняли новых членов. Валерий Типанов — военный медик, который находится в зоне СВО с 2022 года. Только в Курской области через медицинский взвод под его командованием прошло больше 600 раненых военнослужащих. Дмитрий Рыжков лично эвакуировал из обстреливаемых приграничных территорий больше 150 человек. Наталья Колтунова — реаниматолог из Курской городской больницы. Когда в Курск эвакуировали 100 тысяч жителей области, она ночами дежурила у больничных коек, пока людям не станет лучше.

Отдельным событием стала презентация ключевых проектов «Новых людей». Среди них Мигрант ID — система цифрового контроля за иностранцами, которые приезжают в Россию на заработки. Без ID нельзя будет снять квартиру или воспользоваться услугами банка. Заявку нужно будет оформить ещё до въезда в страну.

В заявлении мигрант должен будет предоставить полную информацию о себе: образование и квалификация, наличие судимостей, планируемое место работы и проживания и другие параметры. Если мигрант этого не сделал или во время нахождения в России скрыл от властей увольнение или переезд в другую квартиру, ему грозит депортация. То же касается платежей. Все переводы за границу будут отображаться в системе.

Также на съезде презентовали новые проекты партии — «Сохранение семьи», цель которого помогать семьям наладить отношения в браке и избежать развода и «Реализация женщины», который поможет открыть свое дело и преуспеть.