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Новость дня Общество

В Калуге ищут работников на зарплату в 250 тысяч рублей

Список вакансий с самыми высокими зарплатами опубликовали 21 марта.
Дмитрий Ивьев
21.03, 10:27
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Исследование провел ресурс HeadHunter.

Всего в регионе около девяти тысяч открытых вакансий. Из них в 380 предлагают зарплату больше 200 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего такие деньги готовы платить менеджерам по продажам, токарям и фрезеровщикам, водителям и курьерам.

В марте, например, в Калужской области ищут директора производства, которому дают 250 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают системному аналитику.

По 200 тысяч могут получить начальник отдела, веб-разработчик, главный агроном, инженер по пожарной сигнализации, главный инженер сельхозподразделения и начальник цеха флексопечати.

«Фуяо Стекло Рус» запускает новые производственные линии и ищет новых сотрудников на достойную заработную плату.

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