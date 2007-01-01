Владислав Шапша осмотрел места будущих строек в Людиново
Губернатор Калужской области побывал с рабочей поездкой в Людиновском районе в четверг, 20 марта.
Он осмотрел путепровод на улице Куйбышева, где летом начнется реконструкция.
- Но это скорее будет строительство нового моста, так как старые конструкции придется полностью разбирать, - заявил глава региона.
Позже приведут в порядок путепровод на улице Энгельса.
Также решается вопрос о строительстве школы. Предложенное ранее место жителям не понравилось. Сейчас есть вариант разместить ее на пустыре возле парка в центре города.