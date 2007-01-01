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Общество

Жительнице Калужской области исполнилось 103 года

В четверг, 20 марта, поздравляют Валентину Ивановну Чудную из Малоярославца.
Дмитрий Ивьев
20.03, 16:56
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Она родилась в 1922 году в деревне Самсыкино, работала в военные годы в лесничестве, а потом до пенсии - в железнодорожной поликлинике.

- Бабушка до сих пор трудится на своём участке, хоть и проживает одна - не унывает, ни минуты не проводит без дела! В этом, наверное, и есть секрет долголетия, - рассказал глава администрации Малоярославецкого района Вячеслав Парфенов.

У Валентины Ивановны пять внуков, пять правнуков и одна правнучка.

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