Калужские студенты помогут в разработке сервисов на основе ИИ
Об этом шел разговор на встрече замгубернатора Калужской области Дмитрия Разумовского со студентами кампуса МГТУ им. Баумана.
Разумовский отметил, что за прошлый год в нашей области доля обращений за госуслугами в электронном виде составила 76%.
Работы по переводу услуг в электронный вид будут активно продолжаться. И есть потребность в новых сервисах на основе искусственного интеллекта.
По мнению замгубернатора, калужские студенты могут помочь в этой работе.