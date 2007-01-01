Калужские студенты помогут в разработке сервисов на основе ИИ

Об этом шел разговор на встрече замгубернатора Калужской области Дмитрия Разумовского со студентами кампуса МГТУ им. Баумана.

Разумовский отметил, что за прошлый год в нашей области доля обращений за госуслугами в электронном виде составила 76%.

Работы по переводу услуг в электронный вид будут активно продолжаться. И есть потребность в новых сервисах на основе искусственного интеллекта.

По мнению замгубернатора, калужские студенты могут помочь в этой работе.