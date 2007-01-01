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Общество

Больше 50 тысяч калужан прошли диспансеризацию за первые два месяца года

В двух тысячах случаев это была углубленная диспансеризация, рассказала 20 марта глава Минздрава Калужской области Анна Чернова.
Дмитрий Ивьев
20.03, 14:44
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Она напомнила, что диспансеризация проводится в два этапа. Сначала выявляются факторы риска хронических неинфекционных заболеваний. Затем проводятся дополнительные обследования для уточнения диагноза.

Пройти диспансеризацию могут все калужане старше 18 лет.

До возраста 39 лет она проводится раз в три года, затем - ежегодно.

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