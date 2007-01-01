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Общество

Анатолий Артамонов посоветовал добавить новый экспонат в музей Спас-Деменска

Дмитрий Ивьев
20.03, 12:00
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Сенатор от Калужской области посетил район с рабочей поездкой 19 марта, рассказали в правительстве региона.

Артамонов посетил местные предприятия, а также культурно-выставочный центр.

- На два лаптя — это выражение значит, что ходил на расстояние, при прохождении которого были стоптаны только две пары лаптей, - прокомментировал сенатор. - Эта обувь была недолговечна, поэтому часто мужики на Руси после работы приходили домой и садились на лавку у входа в избу и плели лапти для работы и очередных походов. Посоветовал добавить такой экспонат в экспозицию «Русская изба» в культурно-выставочном центре Спас-Деменска.

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