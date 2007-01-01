В Калужской области повышенную выплату гражданам, заключившим контракт с Минобороны, продлили еще на месяц
20 марта на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания продлили до 30 апреля срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.
Напомним, размер этой меры социальной поддержки составляет 2 млн рублей. Предоставляется она из регионального бюджета.
- Помимо этого, все заключившие контракт с Министерством обороны от Калужской области получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов. В общей сложности после заключения контракта наши ребята могут рассчитывать не менее чем на 2,5 млн рублей, - отметил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.
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