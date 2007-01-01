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Общество

В Калужской области повышенную выплату гражданам, заключившим контракт с Минобороны, продлили еще на месяц

20 марта на заседании сессии депутаты Законодательного Собрания продлили до 30 апреля срок предоставления повышенной выплаты гражданам, которые поступают на военную службу по контракту.
20.03, 14:43
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Напомним, размер этой меры социальной поддержки составляет 2 млн рублей. Предоставляется она из регионального бюджета.

- Помимо этого, все заключившие контракт с Министерством обороны от Калужской области получат федеральную выплату в размере 400 тысяч рублей и ещё не менее 100 тысяч – от администраций районов. В общей сложности после заключения контракта наши ребята могут рассчитывать не менее чем на 2,5 млн рублей, - отметил председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Информация для тех, кто готов встать на защиту Родины: пункт отбора на военную службу по контракту: г. Калуга, ул. Максима Горького, 87, тел.: 88001004766.

ВНИМАНИЕ!

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