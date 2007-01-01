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Общество

В Калужской области заметили подснежники

Софья Фирсова
20.03, 11:50
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Вестников весны сфотографировали на границе Тульской и Калужской областей.

Снимки опубликовали в Телеграм-канале Информцентр. МАЯК.

А вы уже видели первоцветы? Присылайте фото в комментарии!

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