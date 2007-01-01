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Общество

Владислав Шапша вручил медаль жительнице Спас-Деменска

Губернатор Калужской области 19 марта побывал в гостях у Елены Николаевны Серегиной.
Дмитрий Ивьев
20.03, 08:42
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Она родилась в 1941 году, была узником концлагерей.

Губернатор вручил женщине юбилейную медаль «80 лет Великой Победы».

Серегина работала учителем начальных классов, воспитателем, была заведующей районным загсом.

В этом году она с мужем отметит 60 лет совместной жизни. У супругов двое детей, три внучки, правнуки.

- Удивительно энергичный человек, - прокомментировал Владислав Шапша. - Принимает активное участие в работе клуба «Ветеран». Выбила у администрации помещение для клуба. Живо интересуется жизнью региона.

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