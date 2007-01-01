Где сделать высокоточное УЗИ экспертного уровня
Это важно для постановки правильного диагноза.
При записи на УЗИ важно выбрать аппарат экспертного уровня, у которого отличная разрешающая способность, что позволяет специалистам обнаружить мельчайшие отклонения. Кроме того, точность ультразвуковой диагностики зависит от квалификации врача. Интерпретировать картинку должен опытный специалист.
Калужская клиника МЕДИКПРО — эксперт в области УЗИ. Здесь можно пройти обследование на современном высокотехнологичном оборудовании — аппарате УЗИ Samsung Medison RS80А. При помощи объемных датчиков он позволяет получать визуальные данные в форматах 3D и 4D, это дает высококачественное, детальное и реалистичное изображение.
УЗ-диагностику здесь проводят грамотные специалисты высокого класса. Стаж работы врача УЗИ Дарьи Андреевны Балахниной — 11 лет. Она мастерски владеет методами ультразвукового исследования, постоянно проходит обучение. Недавно вернулась с Российского диагностического саммита. К каждому пациенту Дарья Андреевна подходит с вниманием, тактично отвечает на вопросы.
Специалист УЗ-диагностики Михаил Вячеславович Кораблев — потомственный врач. Доктор является еще и дипломированным специалистом по терапевтическому направлению. Он занимался научной деятельностью на кафедре терапии ультразвуковой и функциональной диагностики факультета последипломного образования ФГБОУ ВО СГМУ. Тематика его исследований — врожденные пороки сердца. Он постоянно обучается, повышает свою квалификацию.
В МЕДИКПРО вы можете пройти УЗИ сердца и сосудов, органов ЖКТ и брюшной полости, костей и мышц, лимфатических узлов, мочеполовой системы и органов малого таза, предстательной железы у мужчин, молочных желез у женщин. Раннее выявление заболеваний даст возможность избавиться от патологии в короткие сроки и не допустить осложнений.
Если вам нужно проверить щитовидную железу, точную диагностику УЗИ проведет один из лучших эндокринологов Калуги, специалист с почти 20-летним стажем работы Наталия Шабанова. Удобно, что за один визит в клинику можно совместить УЗИ щитовидной железы и сразу же обсудить полученные результаты с врачом.
Помимо УЗ-диагностики в клинике МЕДИКПРО можно записаться на прием к проктологу с 20-летним стажем Тимуру Акифовичу Шабанову, посетить терапевта, сделать ЭКГ и сдать все необходимые анализы — забор крови аккуратно проведут даже у малышей.
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