Ветеранам вручили юбилейные медали

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и Городской Голова Дмитрий Денисов вручили медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» ветерану Виктору Андреевичу Васенкову и жительнице блокадного Ленинграда Нине Яковлевне Горпиненко.

Виктор Андреевич Васенков прошёл войну в составе сапёрного взвода, в который вступил ещё подростком, снимал противотанковые и противопехотные мины, установленные немецкими захватчиками. После войны служил на флоте, где ещё семь лет разминировал морские мины.

Нине Яковлевне Горпиненко было четыре года когда замкнулось кольцо блокады Ленинграда. Её отец работал на ткацкой фабрике, в 1942 году его вместе с предприятием эвакуировали в город Горький, но он тяжело заболел и умер в дороге. Своих родителей блокадница почти не помнит. Всё время осады города она провела с бабушкой и прабабушкой, которая умерла вскоре после окружения Ленинграда.

«Вы достойные представители поколения победителей! На вас должна равняться молодежь. Низкий поклон вам, примите нашу глубокую благодарность за отвагу, стойкость и самоотверженность! Крепкого здоровья, долгих и счастливых лет жизни!», – обратился к ветеранам Юрий Моисеев.