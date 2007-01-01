Новый памятник архитектуры появился в Калужской области
Старинные здания включили в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, рассказал 19 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.
Такое признание получил ансамбль «Усадьба Барыковых», 1870-е гг., состоящий из главного дома, флигеля и каретного сарая. Расположены они в селе Кумовское Бабынинского района.
- Это одна из немногих мелкопоместных усадеб Калужской области второй половины XIX века, хорошо сохранивших свою планировочную структуру, тесно связанную с окружающей природой, с планировкой села и рельефом местности, - отметил Чудаков.