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Общество

Новый памятник архитектуры появился в Калужской области

Дмитрий Ивьев
19.03, 15:33
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Старинные здания включили в реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, рассказал 19 марта начальник управления по охране объектов культурного наследия Калужской области Евгений Чудаков.

Такое признание получил ансамбль «Усадьба Барыковых», 1870-е гг., состоящий из главного дома, флигеля и каретного сарая. Расположены они в селе Кумовское Бабынинского района.

- Это одна из немногих мелкопоместных усадеб Калужской области второй половины XIX века, хорошо сохранивших свою планировочную структуру, тесно связанную с окружающей природой, с планировкой села и рельефом местности, - отметил Чудаков.

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