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Общество

В Калужской области отменили карантин по бешенству

Дмитрий Ивьев
19.03, 15:02
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Он вводился в деревне Почернино Мосальского района, рассказал 19 марта председатель комитета ветеринарии при правительстве области Евгений Водолазов.

В конце декабря там нашли труп енотовидной собаки, которая умерла от бешенства.

- Специалистами госветслужбы области в полном объеме проведен комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения особо опасного инфекционного заболевания, - пояснил Водолазов. - В настоящее время действующие очаги бешенства на территории области отсутствуют.

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