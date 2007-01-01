В Калужской области отменили карантин по бешенству
Он вводился в деревне Почернино Мосальского района, рассказал 19 марта председатель комитета ветеринарии при правительстве области Евгений Водолазов.
В конце декабря там нашли труп енотовидной собаки, которая умерла от бешенства.
- Специалистами госветслужбы области в полном объеме проведен комплекс мероприятий, направленный на предотвращение распространения особо опасного инфекционного заболевания, - пояснил Водолазов. - В настоящее время действующие очаги бешенства на территории области отсутствуют.