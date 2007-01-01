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Общество

Спрос на банковское обслуживание «на работе» вырос в 6 раз

Дмитрий Ивьев
19.03, 14:17
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Вслед за стремительным развитием курьерской доставки еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов, в России начался бум мобильного банковского обслуживания. В 2024 году только выездные клиентские менеджеры ВТБ обслужили почти 2 млн клиентов - сотрудников зарплатных организаций банка. Это в 3 раза больше, чем в 2023 году. Всего за прошлый год силами выездного сервиса в корпоративном канале  оформлено 4,8 млн продуктов, что в 6 раз превышает результат 2023 года.

В среднем клиенты подключают сразу 2-3 финансовых продукта банка. Помимо зарплатной карты, это чаще всего сберегательные продукты и дополнительные платежные инструменты для себя и своих близких.

Один из крупнейших проектов по выдаче зарплатных карт с помощью выездного сервиса в прошлом году был реализован в г. Северодвинск Архангельской области на предприятиях, входящих в Объединённую судостроительную корпорацию.

«Выездной сервис для зарплатных клиентов позволяет бизнесу оперативно подключить персонал к зарплатному проекту. Свои выгоды есть и у сотрудника - не нужно отпрашиваться у руководителя с работы пораньше или планировать поход в банк в выходной день, можно провести это время с семьей или друзьями. Развивая направление по оформлению зарплатных карт на предприятиях, мы в первую очередь расширяем штат своих сотрудников, чтобы улучшать скорость и качество работы», - комментирует Василий Палаткин, руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ.

По его словам, выездные менеджеры используют в доставке самые разные виды транспорта, включая самокаты, велосипеды, скоростные поезда, вертолеты и даже самолеты. Такая мобильность позволяет совершать доставку как на предприятия в городах, так и в отдаленные регионы на труднодоступные объекты.

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