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Общество

Шапша поздравил моряков-подводников

Они отмечают свой профессиональный праздник 19 марта.
Дмитрий Ивьев
19.03, 12:56
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В своем поздравлении губернатор Калужской области напомнил, что в следующем году будут отмечаться 120 лет образования подводного флота и 70 лет ядерного ракетно-атомного флота.

- Все эти годы Учебный центр ВМФ в Обнинске ведет подготовку экипажей подводных лодок, - подчеркнул глава региона. - Реализует программы повышения квалификации переподготовки подводников. Здесь проходят практику и стажировку курсанты. Оттачивают мастерство офицеры-выпускники военно-морских вузов.

Особую благодарность он выразил действующим военнослужащим.

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