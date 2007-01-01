Шапша поздравил моряков-подводников

Они отмечают свой профессиональный праздник 19 марта.

В своем поздравлении губернатор Калужской области напомнил, что в следующем году будут отмечаться 120 лет образования подводного флота и 70 лет ядерного ракетно-атомного флота.

- Все эти годы Учебный центр ВМФ в Обнинске ведет подготовку экипажей подводных лодок, - подчеркнул глава региона. - Реализует программы повышения квалификации переподготовки подводников. Здесь проходят практику и стажировку курсанты. Оттачивают мастерство офицеры-выпускники военно-морских вузов.

Особую благодарность он выразил действующим военнослужащим.