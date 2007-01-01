«Онкоскрининг в стоматологии – дополнительная возможность диагностики злокачественных новообразований»

20 марта отмечается Всемирный день здоровья полости рта, объединяющий важные мероприятия по повышению осведомленности о важности профилактики и раннего выявления заболеваний полости рта. В 2025 году Стоматологической Ассоциацией России этот день анонсирован под лозунгом «Здоровые зубы — ​крепкий организм».

Данный девиз выбран неслучайно: связь между здоровьем всего организма и здоровьем зубов отмечали ещё врачи в древности. Здоровье полости рта — ​один из основных показателей общего здоровья, благополучия и качества жизни. Научно доказано, что стоматологические заболевания могут негативно влиять на органы слуха и зрения, вызывать аллергические реакции, приводить к поражениям сердечно­­сосудистой системы, органов пищеварения и др. Очевидно влияние и на психологическое благополучие человека, его самооценку и настроение в целом.

По данным статистики подавляю­щее большинство жителей нашей планеты сталкиваются со стоматологическими заболеваниями и их осложнениями, которых можно было избежать благодаря профилактике. Однако есть и положительная динамика: в последние годы всё больше людей соблюдают рекомендации стоматологов и уделяют большое внимание уходу за полостью рта.

По инициативе Ассоциации стоматологов Калужской области (АСКО), начиная с 2020 года, особое внимание в рамках Дня здоровья полости рта уделяется также вопросам раннего выявления патологий слизистой оболочки полости рта, в том числе онкологических, в рамках стоматологического приёма.

По данным статистики, большинство пациентов с выявленными на 3­4­й стадии случаями онкозаболеваний полости рта не проходили профилактические осмотры у стоматолога.

В России наиболее часто злокачественными опухолями в полости рта поражается язык и слизистая оболочка дна полости рта. Онкологические заболевания оболочки щеки наблюдаются у 8­10% больных.

С момента запуска региональной акции по онконастороженности в стоматологии мы уже сегодня видим устойчивую положительную динамику как по росту выявляемости онкозаболеваний полости рта в целом, так и увеличению числа случаев, выявленных на 1­2­ой стадии. Однако доля онкологических заболеваний, выявленных на 3­4­ой стадии, все ещё остается крайне высокой.

Положительная динамика складывается, прежде всего, из 2 основных факторов: популяризации профилактических осмотров и роста ответственного отношения и внимания пациентов к своему здоровью, а также повышения уровня онконастороженности врачей первичного звена.

Своевременное выявление онкологии на ранней стадии, как, собственно любого другого заболевания, критически важно для позитивного прогноза лечения. Актуальность проблемы ранней диагностики онкологических заболеваний слизистой оболочки полости рта обусловлена увеличением их частоты встречаемости во всем мире. В настоящее время отмечается явная тенденция к росту числа злокачественных новообразований полости рта и в нашей стране. Онкологические заболевания полости рта, несмотря на доступную визуализацию, характеризуются самым высоким показателем запущенности.

Стоматологи — ​одни из тех специалистов, которые в рамках лечения в обязательном порядке проводят визуальный осмотр полости рта. Регулярно посещая стоматолога, вы не только заботитесь о здоровье своих зубов, но и фактически проходите онкоскрининг слизистой оболочки. При выявлении патологий врач проведёт дополнительную диагностику и направит на консультацию к профильному специалисту.

Сегодня одним из методов дополнительной диагностики злокачественных новообразований в полости рта является аутофлуорисцентная стоматоскопия.

Что такое аутофлуорисцентная стоматоскопия?

Это оптический метод визуализации патологических изменений (нарушения целостности или нормального состояния) слизистой оболочки полости рта.

Излучение небольшого аппарата направляют в полость рта и через специальные очки проводят визуальный осмотр всех поверхностей с целью выявления участков аномального свечения.

В свете аппарата нормальная слизистая оболочка щёк, мягкого и твердого нёба имеет зеленоватое свечение. Очаги воспаления имеют красное свечение. Это обусловлено наличием продуктов жизнеде­ятельности патогенной микрофлоры. Здоровая слизистая оболочка языка имеет тёмно­­зелёное свечение, однако на его поверхности могут визуализироваться очаги красного свечения различной интенсивности, которое дают вещества, выделяемые микрофлорой при наличии бактериального налета.

Интересный факт: Самыми распространенными в мире болезнями являются различные заболевания пародонта — ​тканей, окружающих зуб.

Свечение очагов предрака также значительно отличается от свечения здоровой слизистой оболочки: ​эти очаги визуализируются в виде тёмных участков с неровными краями без видимого свечения или имеют красновато­­коричневый или розовый оттенок.

Следует пояснить, что под предраковым понимается состояние ткани, которое при отсутствии лечения с течением времени имеет потенциальный риск преобразования в злокачественное образование.

Болезненно ли проведение аутофлуорисцентной стоматоскопии?

Нет, данная процедура абсолютно безболезненна! При проведении аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется взятие биоматериала, а, следовательно, не происходит нарушения целостности тканей организма.

Требуется ли подготовка к проведению данного метода исследования?

Нет, никакой специальной подготовки для проведения аутофлуорисцентной стоматоскопии не требуется.

Важно помнить, что аутофлуорисцентная стоматоскопия — ​дополнительный метод исследования. При выявлении патологий слизистой в полости рта врач направляет пациента к врачу­­-онкологу для проведения специализированного исследования с целью подтверждения диагноза и назначения необходимого лечения.

В случае выявления так называемых предраковых заболеваний пациент ставится на диспансерное наблюдение для мониторинга состояния и недопущения развития осложнений.

15–22 марта в Калужской области пройдёт ставшая уже традиционной региональная акция по проведению осмотра пациентов с целью онкоскрининга. В частности, 15 и 22 марта в Калужской областной клинической стоматологической поликлинике будет проводиться онкоскрининг заболеваний слизистой оболочки полости рта с проведением аутофлуорисцентной стоматоскопии.

Для прохождения осмотра необходимо обратиться в дни проведения акции в регистратуру поликлиники: ул. Ленина, 111, ​с 8:30 до 14:00; пер. Тульский, 42, ​с 14:00 до 19:00. Предварительная запись не требуется.

На момент подготовки публикации помимо государственных учреждений участие в акции подтвердили также:

ООО «Стоматолог» (Калуга, ул. Московская, 36, т.: (4842)90­62­62, 8(920)090­62­62);

ООО «Эль-­Дента Плюс» (Калуга, ул. Генерала Попова, 11/1, т.: (4842) 54­70­70);

ООО «Жемчуг» (Обнинск, пр. Ленина, 84а, т. (4843)92­50­50);

«IQ стоматология» (Калуга, ул. Салтыкова-­Щедрина, 35, т.: (4842)55­32­32 , 8(906)507­32­32 – «WhatsApp»).

Для уточнения информации о дате и времени приёма в данных клиниках необходимо обращаться по указанным номерам телефонов.

Следует отметить, что онкоскрининг проводится при наличии показаний и в рамках планового приёма врачей-­­стоматологов. Не забывайте о необходимости прохождения профилактических осмотров не реже одного раза в полугодие. Берегите себя и своё здоровье!

Калуга, ул. Ленина, 111,

тел.: (4842) 41-09-60,

(4842) 56-30-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 8:30 до 15:00.

Калуга, пер. Тульский, 42,

тел.: (4842) 41-09-60,

(4842) 73-18-11.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Сб: с 14:00 до 20:00.

Калуга, пер. Строительный, 10,

тел.: (4842) 41-09-60,

(4842) 55-03-70.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00. Вс: с 8:30 до 15:00.

Калуга, ул. Академическая, 8,

тел.: (4842) 41-09-60,

(4842) 54-87-85.

Пн-пт: с 7:00 до 20:00.

Сб: с 14:00 до 20:00.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.