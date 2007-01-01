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Общество

В Обнинске за неделю 238 человек заболели ОРВИ

Такие данные сообщили в городской администрации.
Дмитрий Ивьев
19.03, 08:05
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Выявлены два случая гриппа.

Также врачи зафиксировали 20 пациентов с внебольничной пневмонией.

Два школьных класса переведены на дистанционное обучение.

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