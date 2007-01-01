Избитый в Детчино москвич требовал от обидчика 500 тысяч рублей

В такую сумму оценил свои моральные страдания житель столицы.

Летом прошлого года в Малоярославецком районе его ударил по голове местный житель. Того осудили по административной статье о побоях.

- Размер компенсации морального вреда мотивировал тем, что конфликт и его избиение произошли в общественном месте, стали достоянием общественности, публичное унижение чести и достоинства, оскорбления и рукоприкладство причинили ему физическую боль, моральные и нравственные страдания, - рассказали 18 марта в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Однако суд присудил ему компенсацию в 40 000 рублей.