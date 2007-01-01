-1...0 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Избитый в Детчино москвич требовал от обидчика 500 тысяч рублей
Общество

Избитый в Детчино москвич требовал от обидчика 500 тысяч рублей

В такую сумму оценил свои моральные страдания житель столицы.
Дмитрий Ивьев
19.03, 09:55
0 622
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Летом прошлого года в Малоярославецком районе его ударил по голове местный житель. Того осудили по административной статье о побоях.

- Размер компенсации морального вреда мотивировал тем, что конфликт и его избиение произошли в общественном месте, стали достоянием общественности, публичное унижение чести и достоинства, оскорбления и рукоприкладство причинили ему физическую боль, моральные и нравственные страдания, - рассказали 18 марта в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

Однако суд присудил ему компенсацию в 40 000 рублей.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
2 оценили
0%
0%
0%
100%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik9sby9LVmdBTklOOHZSdmFwZFVnRFE9PSIsInZhbHVlIjoiRHdwM1NBd2p6dUVLQ1NiMzRHOUdkdUhNS1p0TDNBcUVaQUNhWnhDdFB6QmdtbG0yWUNTRnF1MXpsb2FLZVBDazBLRzczVEUyd3VML3pVa2RCUytBTFF6Vk4wK1VEVDFLUGRaV2lMZ2tpeFlzVzNsOSsvdDRYTUpVQTFpcHE0SHYrU200b3N4M2NKWVRlc0l3YWpmYjkvb0labmkxdnc5UFd1Wm8xN0J1NmkyOHRaS016OHlLWEpoajk1RUFVWmZ2czcyTmY2bVJtTWl6bGttSjV4b0JjVEtwVWovZXpqbGJTSjlINlFSWEJ0ZTBkc0VlM2V2QXVZN3RIcUg1SUhpOW1rYyt4elRGMkRKQWJzSWVXZFErdVBzRitwbUsyZWMreUZnU0tEVmVtRkY1YWxTN2VRZWthWlBLK2JRcFZWUVZWc29uT2M3a0pZR2o4Z2lORVFHdWcxMHFhUkEwek9sM0cza0RpRUhuSHVIZ21SSkM1T3psQUcrcW9seHVJcEptNFl1TmFERjAzNjNwRDdqYU96S0xMTXVXbTBUVUh3ZVpXQlZRL21WcGtMN2UyZEhGVU16aUoxUUdEZWlxK2RZRCIsIm1hYyI6IjBlM2YwN2JmYTQ1Njc5MTc0MjZjNWIwN2FkZWY3ZjI0M2M5NjU5MWQ5NGFhODY5MzI0Mzk3ZjI4MjlhODhkN2UiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjBIVysyd2Q1TDFYL0dvcGsxTDBSNlE9PSIsInZhbHVlIjoiMzZMaE1VVGswRCtINjhnaWUyRlNhS0xvczdqcE45N0dMQndKU0tScGNPd05qSVAvMGxDaUZ2UFVTb2t4SmwzR1lVcjFaZXZ0dUtwN2V6YXFBdnhxaTVJSG9xdXJhTTBOQW5BZThnSnhUbGdOOXVHcGE1OWpWNFQyYWNycGk2VlZNR0lsTkQrVDl0ODNRQk0rS0VEZGlYUW0vY3B5OUZjeE9MeU01ZW93YTYrano1RVpsN2J1bDBPNmc0Qjl0Z21CL0lDRkNqR1ppQzMybm1NSlhoQ0k0SDIyYmFjRGpqMTF6dHU5dkdja0hkQ0VNbERXS3hNKzRaK0d5NWVleEZqSGwySURaY1dLdjhEeW1jQ0x5MjJUUkxWYkYrQlVBL1pvNm9mZys1ZVQySTlZSGMwaE1lVmJ5U0hjRlhoRVNmVUtyME1jQVZSWUZkcWRsQTlBNTF6K0pGVUYxMnIyWTcweGpyOGo5MzNmbmZ5U2VpeERBcERsMTZ6ZTF1QUx2R0hQOVB6dnpXdU9YUmVxbFFzWHMwWlIrbHBpMlluNDBqSktlYkNUR1hXek9GR2Y3dlRXcXRwSDJyeVdPSFJyZ2hmTzN6UGs0TFFSMmZobUZ5OWdmVHI2WWg1K3BpY3FnSlpzOG1VbVUwTzVyR1pZYklrS0IyMndEU2lLeDRCL0R5NGd4VFlnVTZPUTErOUR2MmRPQ3lpdFpTL0J6WGFqbGpIV05BYUNEWGNPdkJ4djVjckdKSDdHQUtWaWQwUHVpZlZ4YmFDdWE1QXNYMXkxMlVGYjNERWJxVW5HTGhpMkFRcXVrakcrWTNveU1zaXpUblNvaC96ejNQcVFHYU51dW1WeiIsIm1hYyI6IjJjODgxZWE4ODBlZjg4MjYxNjkxMmNhNzI1YzZiNWJiNmQ0ODRkNjAxNTZmMjE5NTNjZWEwYzU0NWJhMDExMTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+