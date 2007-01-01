В России назвали лучшие региональные практики активного долголетия

В понедельник, 17 марта, в Москве подвели итоги пятого Всероссийского отбора лучших практик активного долголетия. Церемония награждения победителей прошла на площадке Координационного центра Правительства РФ. Об этом информирует пресс-служба Правительства Калужской области.

Из 89 регионов России на конкурс поступило 2684 заявки. Эксперты выбрали 10 лучших практик, авторы которых оказались представителями Липецкой, Рязанской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Чувашской Республики и Санкт-Петербурга. Каждый победитель получил денежный приз в размере 500 тысяч рублей на дальнейшее развитие своего проекта.

Кроме того, в специальной номинации «Комплексные инфраструктурные решения» были отмечены три проекта из Красноярского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Челябинской области.

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова подчеркнула важность конкурса, отметив, что за пять лет он стал неотъемлемой частью государственной политики в отношении старшего поколения. Она сообщила, что в программах активного долголетия участвуют 12 миллионов пожилых россиян. Из них 8,5 миллионов занимаются спортом, 2 миллиона — социальным туризмом, один миллион посещают университеты третьего возраста, а более 200 тысяч являются серебряными волонтерами.

Татьяна Голикова заверила, что работа в этом направлении будет продолжена в рамках реализации национальных проектов и соответствующей стратегии. Она выразила надежду на дальнейшее активное взаимодействие с регионами в реализации инициатив, направленных на поддержку пожилых граждан.