С могилы калужского губернатора украли надгробие

Об этом случае рассказал 18 марта уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий Зельников.

Константин Жуков был губернатором в Калуге с 1883 по 1887 год. В 1901 году его похоронили на кладбище у церкви в селе Болотском Одоевского района Тульской области.

Недавно надгробие кто-то украл.

- При обращении за помощью к калужским властям получили ответ, что этим делом резоннее заняться тулякам, - рассказал Зельников. - Захоронение то на их земле. Это их достопримечательность. Последние же в свою очередь задались вопросом: - Чей губернатор? Калужский? Вот пусть калужане и озаботятся этим. Так чей же все-таки губернатор Константин Жуков? Выходит, что ничей.