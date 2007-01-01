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Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш: ваша готовность к новому сезону

Отечественный производитель сельскохозяйственной техники знает, что нужно аграриям для успешной работы
20.03, 15:03
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«Ему все по плечу!»

Владимир КАЛГИН Владимир КАЛГИН
инженер ООО «ЭкоНиваАгро»

Наше агропредприятие специализируется на производстве молока, а потому потребность в заготовке кормов у нас высокая, - поясняет инженер ООО «ЭкоНиваАгро» Владимир КАЛГИН. – Компания владеет большим количеством комплексов с крупным рогатым скотом, для которого необходимо заготавливать силос, корнаж и сенаж в большом количестве. Главную задачу мы доверили кормоуборочному комбайну F 2650. Отечественный производитель не подводит: с поставленными задачами справляется и выдает качественный результат, соответствующий нормам заготовки культур.

Считаю, это особо мощный кормоуборочный комбайн российского производства. Его характеристики и возможности оптимальны для таких крупных предприятий, как наше. Комбайн выдает корма в больших объемах, но при этом мы отмечаем его экономичность, простоту в управлении и обслуживании. Высокопроизводительный и интеллектуальный F 2650 стал для нашего предприятия универсальным тружеником: хорошо работает в любых условиях и при любой технологии заготовки кормов.

Агромашина скашивает грубостебельные культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, хорошо справляется со скашиванием и подбором различных трав на полях средней и высокой урожайности.

У комбайна стоит самоходное шасси, куда устанавливается питающий аппарат и измельчитель, а также кукурузные жатки шириной захвата до 7,5 метра, мы используем и шестиметровую травяную жатку, подборщики с шириной захвата 3 - 4 метра.

В работе не надо часто отвлекаться на дозаправку, здесь большой топливный бак на 1500 литров. Ёмкость бака для разбавленных химконсервантов тоже достаточная - объем 390 литров, концентрированные биопрепараты добавляются в емкость объемом 30 литров.

Многие спрашивают о том, насколько быстр комбайн: его рабочая скорость до 25 км/ч, но нас устраивает меньшая, на ней и идем. Считаю, российская техника ничуть не уступает импортной, а в чем-то даже более подходящая для наших условий. На Ростсельмаш выходим в поле уверенно, знаем, что ему все по плечу!

«Удобный и эффективный на каждом этапе работ»

Николай КАРИХ Николай КАРИХ
механизатор агрофирмы «Лебедевская»

Для своей фермы мы приобрели кормоуборочный комбайн F1500, это был взвешенный выбор, для условий нашего хозяйства он абсолютно точно подошел, - говорит механизатор агрофирмы «Лебедевская» Николай КАРИХ. -  Наше мнение, комбайн совмещает в себе простую и понятную конструкцию, но при этом современные технологии кормозаготовки. Комбайн мы приобрели по комфортным для себя условиям: с господдержкой по лояльной программе.

Кормоуборочный комбайн F 1500 хорош во всех отношениях. Мощный двигатель 510 л.с. выдает производительность под 130 тонн в час. За сезон агромашина заготавливает до 20 000 т кормов, а этого хватает почти на тысячу голов КРС.

Отечественный производитель предусмотрел так, что при самом коротком тракте в своем классе энергоэффективность этого комбайна остается повышенной. Измельчающий аппарат обеспечивает высокую равномерность длины резки, а значит, способствует высокой поедаемости корма. Для нашей фермы он заготавливает и травяной, и кукурузный силос.

Комбайн F1500 оборудован измельчающим аппаратом с 32 ножами, которые установлены «шевроном» в четыре ряда. Радует, что производитель позаботился об удобстве: вводить в работу доизмельчитель можно одним нажатием кнопки из кабины. Из нее же управляем заточным устройством полуавтоматического типа. Задача механизатора лишь задать количество проходов для точильного камня, а дальше все автоматически делает система.

Говоря об удобстве, отмечу, что управление силосопроводом тоже идет из кабины, можно регулировать высоту и угол поворота. Его длина достаточна для работы с шестиметровой кукурузной жаткой, а если есть необходимость выгрузки в трактор, то можно дозаказать удлинитель, так мы и поступили.

Кормоуборочный комбайн F1500 отлично справляется с нашими запросами и без нареканий работает в имеющихся условиях: удобный и эффективный на каждом этапе работ.

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