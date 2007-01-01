Кормоуборочные комбайны Ростсельмаш: ваша готовность к новому сезону

Отечественный производитель сельскохозяйственной техники знает, что нужно аграриям для успешной работы

«Ему все по плечу!»

Владимир КАЛГИН

инженер ООО «ЭкоНиваАгро» Наше агропредприятие специализируется на производстве молока, а потому потребность в заготовке кормов у нас высокая, - поясняет инженер ООО «ЭкоНиваАгро» Владимир КАЛГИН. – Компания владеет большим количеством комплексов с крупным рогатым скотом, для которого необходимо заготавливать силос, корнаж и сенаж в большом количестве. Главную задачу мы доверили кормоуборочному комбайну F 2650. Отечественный производитель не подводит: с поставленными задачами справляется и выдает качественный результат, соответствующий нормам заготовки культур.

Считаю, это особо мощный кормоуборочный комбайн российского производства. Его характеристики и возможности оптимальны для таких крупных предприятий, как наше. Комбайн выдает корма в больших объемах, но при этом мы отмечаем его экономичность, простоту в управлении и обслуживании. Высокопроизводительный и интеллектуальный F 2650 стал для нашего предприятия универсальным тружеником: хорошо работает в любых условиях и при любой технологии заготовки кормов.

Агромашина скашивает грубостебельные культуры, такие как кукуруза и подсолнечник, хорошо справляется со скашиванием и подбором различных трав на полях средней и высокой урожайности.

У комбайна стоит самоходное шасси, куда устанавливается питающий аппарат и измельчитель, а также кукурузные жатки шириной захвата до 7,5 метра, мы используем и шестиметровую травяную жатку, подборщики с шириной захвата 3 - 4 метра.

В работе не надо часто отвлекаться на дозаправку, здесь большой топливный бак на 1500 литров. Ёмкость бака для разбавленных химконсервантов тоже достаточная - объем 390 литров, концентрированные биопрепараты добавляются в емкость объемом 30 литров.

Многие спрашивают о том, насколько быстр комбайн: его рабочая скорость до 25 км/ч, но нас устраивает меньшая, на ней и идем. Считаю, российская техника ничуть не уступает импортной, а в чем-то даже более подходящая для наших условий. На Ростсельмаш выходим в поле уверенно, знаем, что ему все по плечу!

«Удобный и эффективный на каждом этапе работ»

Николай КАРИХ

механизатор агрофирмы «Лебедевская» Для своей фермы мы приобрели кормоуборочный комбайн F1500, это был взвешенный выбор, для условий нашего хозяйства он абсолютно точно подошел, - говорит механизатор агрофирмы «Лебедевская» Николай КАРИХ. - Наше мнение, комбайн совмещает в себе простую и понятную конструкцию, но при этом современные технологии кормозаготовки. Комбайн мы приобрели по комфортным для себя условиям: с господдержкой по лояльной программе.

Кормоуборочный комбайн F 1500 хорош во всех отношениях. Мощный двигатель 510 л.с. выдает производительность под 130 тонн в час. За сезон агромашина заготавливает до 20 000 т кормов, а этого хватает почти на тысячу голов КРС.

Отечественный производитель предусмотрел так, что при самом коротком тракте в своем классе энергоэффективность этого комбайна остается повышенной. Измельчающий аппарат обеспечивает высокую равномерность длины резки, а значит, способствует высокой поедаемости корма. Для нашей фермы он заготавливает и травяной, и кукурузный силос.

Комбайн F1500 оборудован измельчающим аппаратом с 32 ножами, которые установлены «шевроном» в четыре ряда. Радует, что производитель позаботился об удобстве: вводить в работу доизмельчитель можно одним нажатием кнопки из кабины. Из нее же управляем заточным устройством полуавтоматического типа. Задача механизатора лишь задать количество проходов для точильного камня, а дальше все автоматически делает система.

Говоря об удобстве, отмечу, что управление силосопроводом тоже идет из кабины, можно регулировать высоту и угол поворота. Его длина достаточна для работы с шестиметровой кукурузной жаткой, а если есть необходимость выгрузки в трактор, то можно дозаказать удлинитель, так мы и поступили.

Кормоуборочный комбайн F1500 отлично справляется с нашими запросами и без нареканий работает в имеющихся условиях: удобный и эффективный на каждом этапе работ.