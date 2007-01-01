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Общество

Артамонов обсудил с коллегами сбалансированность региональных бюджетов

Дмитрий Ивьев
19.03, 07:09
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На заседание рабочей группы обсуждались ключевые вопросы финансовой устойчивости субъектов РФ и меры их поддержки, сообщил сенатор Совета Федерации от Калужской области Анатолий Артамонов.

 

По его словам, особое внимание уделили Хакасии и Псковской области. Эти регионы вынесли на повестку свои предложения по сбалансированности бюджетов.

 

Сенаторы сделали несколько выводов по итогам совещания. Как отметил Артамонов, расходы, без которых можно временно обойтись без отказа от исполнения нацпроектов, можно отложить. Также нельзя брать коммерческие займы на закупки лекарств или выплаты зарплаты. При необходимости помощь должен оказывать Минфин.

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