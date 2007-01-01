Опубликовано видео с могилы старца Илия

Запись разместили в соцсетях монастыря Оптина пустынь.

18 марта, во вторник, в Козельском районе прошло торжественное отпевание схиархимандрита Илия, духовника патриарха Кирилла. Богослужение возглавил сам предстоятель Русской православной церкви.

На церемонии присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша, а также тысячи верующих, прибывших почтить память усопшего старца.

Из-за большого скопления людей автомобили вынуждены были оставлять за два километра до монастыря.

Для тех, кто не смог попасть внутрь храма, на территории обители установили большой экран для трансляции службы.

Старец Илий был похоронен на территории монастыря. Его кончина стала значимым событием для православного сообщества, собравшим множество людей, желающих проститься с духовным наставником.

Илий умер 15 марта на 94 году жизни.

Также опубликовано завещание старца.