В Калужской области начнется потепление

По данным синоптиков, 19 марта в Калужской области днем будет пасмурно, а к вечеру небо станет облачным с прояснениями.

Температура воздуха поднимется от -6 градусов утром до +3 градусов днем, что создаст относительно комфортные условия для прогулок и передвижения. Однако местами возможен снег.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице.

К концу недели температура может подняться до +10 градусов.