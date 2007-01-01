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В Калужской области начнется потепление

По данным синоптиков, 19 марта в Калужской области днем будет пасмурно, а к вечеру небо станет облачным с прояснениями.
Дмитрий Ивьев
19.03, 05:50
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Температура воздуха поднимется от -6 градусов утром до +3 градусов днем, что создаст относительно комфортные условия для прогулок и передвижения. Однако местами возможен снег.

Западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице.

К концу недели температура может подняться до +10 градусов.

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