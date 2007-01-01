Опубликовано завещание старца Илия
Текст наставления верующим разместил 18 марта православный телеканал «Спас».
- Родной мой человек! Сердечно прошу тебя: Не ругайся, не суди, не обижай и будь добр с ближними, говори больше светлых, ласковых слов, Уважай чужое мнение, не спорь. Может, кому-то сейчас плохо, и он на грани срыва...
Также Илий просит не спешить орать на того, кому плохо, быть к нему ласковым и любвеобильным.
Старец призывает помочь ближнему преодолеть трудности или беды.
- Родной мой человек! - говорится в завещании. - Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!
Напомним, старец Илий скончался 15 марта. Ему было 93 года.
Во вторник, 18 марта, в Оптиной пустыни Козельского района прошли похороны батюшки.
Службу провел патриарх Кирилл. Илий был духовником главы Русской православной церкви.
На службе также присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.
В этот день в Оптиной пустыни собрались тысячи верующих. На дороге к монастырю машины пришлось парковать за два километра до въезда.
На территории установили большой экран для тех, кто не смог попасть в храм.
Похоронили Илия на территории монастыря.