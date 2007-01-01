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Опубликовано завещание старца Илия

Дмитрий Ивьев
18.03, 16:15
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Фото: монастырь Оптина пустынь.
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Текст наставления верующим разместил 18 марта православный телеканал «Спас».

- Родной мой человек! Сердечно прошу тебя: Не ругайся, не суди, не обижай и будь добр с ближними, говори больше светлых, ласковых слов, Уважай чужое мнение, не спорь. Может, кому-то сейчас плохо, и он на грани срыва...

Также Илий просит не спешить орать на того, кому плохо, быть к нему ласковым и любвеобильным.

Старец призывает помочь ближнему преодолеть трудности или беды.

- Родной мой человек! - говорится в завещании. - Брат и сестра во Христе! Будь милостив! Неси свет и радость!

Напомним, старец Илий скончался 15 марта. Ему было 93 года.

Во вторник, 18 марта, в Оптиной пустыни Козельского района прошли похороны батюшки.

Службу провел патриарх Кирилл. Илий был духовником главы Русской православной церкви.

На службе также присутствовал губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В этот день в Оптиной пустыни собрались тысячи верующих. На дороге к монастырю машины пришлось парковать за два километра до въезда.

На территории установили большой экран для тех, кто не смог попасть в храм.

Похоронили Илия на территории монастыря.

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