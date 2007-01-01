Владислав Шапша принял участие в прощании со старцем Илием
Похороны прошли в Оптиной пустыни 18 марта.
Службу провел патриарх Кирилл, чьим духовником был старец.
- Похоронили его в Оптиной пустыни. Где много лет, как сказал Патриарх, он смиренно, мужественно и с любовью нес свое иноческое служение: «Полностью отдавал себя пасторскому долгу. И людям, которые почувствовав его духовную силу, приходили за помощью, советом, утешением», - прокомментировал Владислав Шапша. - Вечная память. Царствия Небесного.