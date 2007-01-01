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В Калужской области похоронили старца Илия

Во вторник, 18 марта, отпевание прошло в монастыре Оптина пустынь с участием патриарха Кирилла.
Дмитрий Ивьев
18.03, 14:38
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На прощание приехало несколько тысяч человек.

Храм не мог вместить всех желающих, поэтому на территории выставили большой экран, на котором велась трансляция.

Могила старца располагается на территории монастыря недалеко от часовни в честь Воскресения Христова.

Напомним, старец Илий, который умер 15 марта на 94 году жизни, был духовником Патриарха Кирилла.

Илий - один из тех, кто 40 лет назад занимался возрождением монастыря в Оптиной пустыни.

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