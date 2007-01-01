В Калужской области похоронили старца Илия
Во вторник, 18 марта, отпевание прошло в монастыре Оптина пустынь с участием патриарха Кирилла.
На прощание приехало несколько тысяч человек.
Храм не мог вместить всех желающих, поэтому на территории выставили большой экран, на котором велась трансляция.
Могила старца располагается на территории монастыря недалеко от часовни в честь Воскресения Христова.
Напомним, старец Илий, который умер 15 марта на 94 году жизни, был духовником Патриарха Кирилла.
Илий - один из тех, кто 40 лет назад занимался возрождением монастыря в Оптиной пустыни.