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Общество

Юрий Моисеев принял участие в митинге в годовщину воссоединения Крыма с Россией

Дмитрий Ивьев
18.03, 13:00
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Отметить годовщину «Крымской весны» на Театральной площади собрались студенты калужских ВУЗов, училищ и колледжей, члены и сторонники партии «Единая Россия», представители «Молодой гвардии» и волонтерских организаций. Участие в митинге приняли Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев и депутат Гордумы Андрей Голубев.

«11 лет назад произошло важнейшее событие в истории нашей страны. Жители Крыма и Севастополя сделали свой выбор – быть вместе с Россией. Этот выбор, закреплённый договором, подписанным в Кремле, стал символом единства россиян. Крымская земля полита кровью многих поколений наших предков, своевременное, правильное и мудрое решение нашего Президента позволило Крыму вернуться в родную гавань. Вместе мы преодолеем любые трудности, победа будет за нами!», – подчеркнул Юрий Моисеев.

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