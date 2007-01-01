В Людиново начался капитальный ремонт школы

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

- Подрядчики уже демонтировали все старое в мастерских и готовятся к заливке полов, - рассказал о работах в школе №2 глава администрации района Стефан Перевалов.

На первом этапе также намечен капремонт в помещении пристройки, где есть музей, библиотека и большой холл, который используется в качестве актового зала.

К концу учебного года рабочие приступят ко второму этапу работ. Капремонт предстоит сделать в кабинетах ОБЗР, химии, физики, математики и русского языка.