В Оптиной пустыни машинами заставили два километра на подъезде к монастырю

Во вторник, 18 марта, там пройдут похороны старца Илии. Ожидается, что службу возглавит патриарх Кирилл.

Приехавшим в Калужскую область на прощание верующим приходится оставлять автомобили за два километра от обители, так как ближе уже все запарковано.

Вход на территорию организован через рамки, стоят автоматчики.

Для тех, кто все-таки не сможет попасть на территорию, организована трансляция на большом экране.

Работает полевая кухня, где военные угощают чаем и кашей.