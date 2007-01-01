Владислав Шапша пообщался со студентами в Сухиничах
В понедельник, 17 марта, губернатор Калужской области побывал в местном колледже транспорта и сервиса.
- Пообщался со студентами, преподавателями, - подчеркнул губернатор. - Хорошая атмосфера. Команда единомышленников.
В следующем году колледжу исполнится 50 лет. Губернатор поручил министерству образования и науки проработать вопрос капремонта здания и обновить оборудование.
Также чиновники помогут с расширением полигона для тренировки будущих трактористов.