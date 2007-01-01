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Общество

Владислав Шапша пообщался со студентами в Сухиничах

Дмитрий Ивьев
18.03, 07:39
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В понедельник, 17 марта, губернатор Калужской области побывал в местном колледже транспорта и сервиса.

- Пообщался со студентами, преподавателями, - подчеркнул губернатор. - Хорошая атмосфера. Команда единомышленников.

В следующем году колледжу исполнится 50 лет. Губернатор поручил министерству образования и науки проработать вопрос капремонта здания и обновить оборудование.

Также чиновники помогут с расширением полигона для тренировки будущих трактористов.

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