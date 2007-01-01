Шапша вручил юбилейную медаль труженице тыла в Сухиничах
Рабочая поездка губернатора в этот город прошла в понедельник, 17 марта.
Владислав Шапша вручил юбилейную медаль «80 лет Победы» ветерану труда, труженице тыла и вдове ветерана Великой Отечественной войны Елизавете Филипповне Колесниковой.
Во время войны она работала в госпиталях. Воспитала с супругом двоих сыновей. Сейчас у женщины трое внуков и шестеро правнуков.
- Тепло поздравил Елизавету Филипповну с наступающим юбилеем Победы, - рассказал Владислав Шапша. - Главное - доброго здоровья.