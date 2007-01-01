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Новость дня Общество

Скандальный калужский депутат после мини-юбок занялся банями

Евгений Руденко прокомментировал нежданно свалившуюся на него критику федерального масштаба.
Дмитрий Ивьев
18.03, 09:11
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Депутат городской думы из Тарусы высказался за то, чтобы женщины чаще носили мини-юбки для повышения рождаемости. Эта инициатива резко не понравилась почти всем. Руденко получил сотни негативных комментариев и внимание от Ксении Собчак.

После этого Руденко сделал новую публикацию.

- Какая интересная тенденция проявилась благодаря моему посту о юбках, - заявил он. - За один день на всю страну разнесли, и Собчак, и телевидение. А когда серьезные вопросы поднимаем относительно Тарусы, проблемы жителей нашего города, отсутствие городской бани, городского туалета и т.д., никому не интересно, пишем в Совет Федерации, пишем губернатору Калужской области, пишем в прокуратуру, пишем Президенту, результат нулевой. Делаем неутешительные выводы… Востребованы только «мини-юбки».

Он рассказал, что на следующей неделе начнет собирать подписи за строительство в Тарусе общественной бани и туалета и призывает депутатов Госдумы помочь.

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