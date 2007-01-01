Собчак жестко прошлась по калужскому депутату за предложение о мини-юбках

Публикацию Евгения Руденко из Тарусы продолжают бурно обсуждать на федеральном уровне.

Вечером 17 марта его инициативу почаще девушкам носить мини-юбки для увеличения рождаемости прокомментировала Ксения Собчак.

- Во-первых, как говорится, Евгений, тебя забыли спросить, как нам, ***, порадовать чей-то глаз, - заявила она в своем телеграм-канале. - Во-вторых, это вообще отлично. Часть людей из той же партии ЛДПР, где Евгений является депутатом, говорят, что девушку изнасиловали, потому что она в короткой юбке ходила. А Евгений предлагает почаще радовать этим глаз мужчин. Вы уж там определитесь, ребят. Либо сама виновата, либо мини-юбка.

По ее словам, она не советует депутату, в чем ему ходить.

- Даже с портретом Сталина – твое личное дело. В общем, ходи, как хочешь, друг мой. Просто от девушек ***, пожалуйста, - подчеркнула Собчак.