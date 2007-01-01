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Новость дня Общество

В Калужской области день начнется с сильного мороза

Дмитрий Ивьев
18.03, 05:50
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По данным синоптиков, 18 марта в Калужской области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -10 градусов утром до +1 градуса днем. Осадков не прогнозируется.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице. Однако из-за низкой температуры утром специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

Возможно образование гололедицы на отдельных участках.

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