В Калужской области день начнется с сильного мороза

По данным синоптиков, 18 марта в Калужской области будет облачно с прояснениями. Температура воздуха составит от -10 градусов утром до +1 градуса днем. Осадков не прогнозируется.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 3 метров в секунду, практически не усиливая дискомфорт при нахождении на улице. Однако из-за низкой температуры утром специалисты рекомендуют жителям региона одеваться теплее, чтобы избежать переохлаждения.

Возможно образование гололедицы на отдельных участках.