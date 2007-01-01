-5...-4 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Предложение калужского депутата о мини-юбках высмеяли в Москве
Новость дня Общество

Предложение калужского депутата о мини-юбках высмеяли в Москве

Дмитрий Ивьев
17.03, 16:40
0 1328
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Представитель ЛДПР в гордуме Тарусы Евгений Руденко в понедельник, 17 марта, оскандалился на всю страну.

В социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал призыв к жительницам Тарусы носить мини-юбки для повышения рождаемости.

Идея вызвала массовую критику в комментариях на его странице.

Также предложение Руденко плохо восприняли на федеральном уровне.

Например, депутат Госдумы Нина Останина посоветовала тарусянину не под юбки заглядывать, а изучать проблемы избирателей.

А представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что предложение носить мини-юбки не относится к демографии. Он охарактеризовал это словом кринж.

- Разумеется, к демографии и ценностям такие предложения по определению не могут иметь никакого отношения, - приводит его слова издание «Газета.Ру».

Новости по тегу
общество
Лента настроения
11 оценили
91%
0%
0%
9%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Im42NmpFMUs5d2RodmRoM2UvTWFienc9PSIsInZhbHVlIjoiRnIxeGJqYm9FZWxHQnlZd0UxaklBSUsydS9JTXl5M29qZzNuam96dFpKWGoxRWh4VFltaDgxVUdldm5lN0pBMzMydkhxYjB3YnJaVHY5THRkdHdnQzNUeVlIdDVyRjczMTJuUnBVR3ZJYlMrUEdITU1qa0cxb2xkWlJURU5RK1JOYStOc1lhcE9DaGxKNzBQcGw3eWxxeE9Hei9LQTI4YXM5WlZmZGxCQ21wOUFNN1BSY3E3UU5oNWIyOWwzaDN1MUJrSTU3cFByNldJWmI1MjVqV21aNHp5TW5vMTNpT2V3RVUwTCtKZVZpSG5QcTdtQW9Wc21hNFVEZkxKMGdTVC9BaG00S0tuaVhnUkh2TUdwY3NFUXNGQnZxbXBRSFpvYmNYQXRSWlNQN0dDVzEyMDd1bEtWMEZ0NXBKc01kTk9URmNrVG56bHJlaUdBRUczdW1Wc2d1eVVwNlhhWlRSRytRaVdaTGZjc3diRG5sRThjVjBoUnF6bUlRZE9hQ2gvZmhEd0haOXlQRE1FZGR6cWdiQXVIc21vZ2NZU2tMaTNXOTNpQXRENS9IOGc5ZDA5c3JOZ1Uwdm52QXgxNGtseCIsIm1hYyI6ImZiM2NmMTlhNjM1ZTUxOTU5N2Q0YjZlN2RkODI5MGU4MTgyNjE3MTlkMTQyNjNiYTMwYTY1ZWY1MWVjNjg1ZGUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Im1LWmk5OGRmeDFyd1BKdFA3elkrakE9PSIsInZhbHVlIjoiNTdjYk0yWk41Q1BwS2hyTG1jd09vWjF0RHpxcHo2ZE1vM2pvUmpUTzVleXFZblNnclNMUWZSUkVpczlETTlTNmtFQ2M0V2VOM3VoWFpZZFhXaE5sL2svU01SMXh4Smo3K0dpbktLeWlPYUJ6NUYveExURDBkckFIemtwbEJNd0NVbGVqSlY5UlFMVVBTakNUR3pyeFlKaE5zbzhLc25GY3RIaHl5NVcvN3VaWkppS2ZKaXN2OVZMSk83cWZMZE9rMkNUVU5HeFhvMDVBQkh2anBrRXFYYmU2UGZWK1JWRGFkRk5STzcvbW1uNTJudkV6Z1RJejhQNzhZU0R0cXNYN0wwWEhhZ0RZelZEODQyME5RSExrN1RSSjJKT09hRG9lS0paTXhvTytRSTJLNFpyQ1BGN1pYUmpmTUJSZSs2aDErM2psdmxIUFhISDNoaXl1SzNiZXhpNnEyVVVLek1LTnNnaWh5NjFLeXh3UThCQzdZQU9yM01scGE3Q3Nib1gzMWduNnB2QkoyL3N1NzlpNWorMHhvMXVQUGhqWC9FSFJReDlPbEcwVkpLZmNkd2ViYTkyQTNiUnZ4ZTNiUTNRTnhKdHJDcnp0aHJGaFYxcnpJSHBaSXVVZkdLVjdtWDVUSE5McFFhYlZxMFdpWHYxQmZnUlF5eXVrWUFheitHUVpyMkN2TFVLRmtGcDdWNnhOdjlJdjBISVRrN25xbHV0U2RiUVFlRGFvSXlXMUFkQ2lDRU85dlFabk5JM2F6U2M5WW5QOUQ1cENVL2lUdUt5ZXN0ZVVpZkI2dHpNYkhFOTJ6Y1F5cGR2Ym9rWktTR2hqSnY1c1I0MklVeWVXU2tGdyIsIm1hYyI6IjdlYzRkYjY5YTlmMzI5ZTc5ZjllY2E2OWVmZTgzN2Q3ZjE1ZTU4ZGM5MzIxOTA1ZDQ1YzM3MGI1MDA2Nzc2MmYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+