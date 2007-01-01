Предложение калужского депутата о мини-юбках высмеяли в Москве
Представитель ЛДПР в гордуме Тарусы Евгений Руденко в понедельник, 17 марта, оскандалился на всю страну.
В социальной сети «ВКонтакте» он опубликовал призыв к жительницам Тарусы носить мини-юбки для повышения рождаемости.
Идея вызвала массовую критику в комментариях на его странице.
Также предложение Руденко плохо восприняли на федеральном уровне.
Например, депутат Госдумы Нина Останина посоветовала тарусянину не под юбки заглядывать, а изучать проблемы избирателей.
А представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе пояснил, что предложение носить мини-юбки не относится к демографии. Он охарактеризовал это словом кринж.
- Разумеется, к демографии и ценностям такие предложения по определению не могут иметь никакого отношения, - приводит его слова издание «Газета.Ру».