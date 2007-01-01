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В Думиничах создают молодежный центр

Дмитрий Ивьев
17.03, 16:26
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Он появится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», сообщил 17 марта глава администрации района Сергей Булыгин.

В понедельник прошло очередное заседание инициативной группы – там обсудили главные направления работы и подвели промежуточные итоги. 

- Особое внимание уделили презентации макета молодежного центра, который был разработан с момента предыдущей встречи: он перед вами на иллюстрациях, - рассказал Булыгин. - Сейчас идет голосование за проект. Чтобы принять участие, перейдите по ссылке и ответьте на вопросы.

По его словам, молодежный центр будет местом притяжения и добрых дел для молодежи.

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