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Общество

Калужские школьники поучаствовали во всероссийском проекте «Больше, чем путешествие»

30 калужских активистов Движения Первых 16 марта совершили поход в нацпарк «Угра», рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.
Дмитрий Ивьев
17.03, 11:00
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Его приурочили к празднованию Всемирного дня дикой природы.

В частности, подростки посетили визит-центр нацпарка «Угра». Там состоялся мастер-класс по росписи шопперов.

Также участники посетили музей «Царство русской выхухоли».

В этот день походы прошли на семи федеральных особо охраняемых природных территориях.

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