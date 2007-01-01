Калужские школьники поучаствовали во всероссийском проекте «Больше, чем путешествие»
30 калужских активистов Движения Первых 16 марта совершили поход в нацпарк «Угра», рассказали в пресс-службе правительства Калужской области.
Его приурочили к празднованию Всемирного дня дикой природы.
В частности, подростки посетили визит-центр нацпарка «Угра». Там состоялся мастер-класс по росписи шопперов.
Также участники посетили музей «Царство русской выхухоли».
В этот день походы прошли на семи федеральных особо охраняемых природных территориях.