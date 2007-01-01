Губернатор рассказал о поддержке талантливых детей

В понедельник, 17 марта, глава Калужской области Владислав Шапша сделал публикацию по этой теме.

- Строим и ремонтируем школы, оснащаем их современным оборудованием, развиваем допобразование, - отметил он. - Более 5 тысяч детей стали участниками профильных смен в региональном Центре поддержки одарённых детей на базе лагеря «Сокол».

Также идет сотрудничество с федеральными образовательными центрами «Сириус», «Смена», «Артек», «Орлёнок».

С 2025 года в регионе установили выплаты победителям и призёрам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, а также преподавателям, которые подготовили ребят.

- У нас действует региональная система поддержки талантливой молодежи, присуждаем именные премии и стипендий. Калужское землячество вручает свою стипендию, - напомнил Шапша. - Есть хорошие примеры, когда предприятия помогают поощрять успехи ребят и их наставников. Уверен, у нас еще немало компаний, которые тоже готовы помогать. Муниципалитетам надо активнее работать в этом направлении.