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Новость дня Общество

В Калуге женщина обвиняет врачей в гибели сына

Свою историю пенсионерка рассказала на днях руководителю следственного управления СК России по Калужской области Марку Харламову, который провел личный прием жителей.
Дмитрий Ивьев
17.03, 12:55
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В декабре прошлого года калужанин обратился к врачам с болями.

Пенсионерка считает, что врачи не оказали ему вовремя помощь, перевозили между тремя больницами, а ждать пришлось 23 часа.

- На 12-е сутки ему была проведена операция, однако пациент скончался, - сообщили в Следственном комитете. - О причинах его смерти мать не была проинформирована.

Харламов поручил провести проверку по этому случаю.

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