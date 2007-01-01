В Калуге женщина обвиняет врачей в гибели сына
Свою историю пенсионерка рассказала на днях руководителю следственного управления СК России по Калужской области Марку Харламову, который провел личный прием жителей.
В декабре прошлого года калужанин обратился к врачам с болями.
Пенсионерка считает, что врачи не оказали ему вовремя помощь, перевозили между тремя больницами, а ждать пришлось 23 часа.
- На 12-е сутки ему была проведена операция, однако пациент скончался, - сообщили в Следственном комитете. - О причинах его смерти мать не была проинформирована.
Харламов поручил провести проверку по этому случаю.